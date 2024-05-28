10 bin TL alan emekliler dikkat: Kök maaş Temmuz'da yükselecek mi? Kök maaş nasıl hesaplanır?
Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklisinin kök maaşlarında Temmuz'da değişiklik olacak. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verileri netleştiğinde maaşı en düşük aylık olan 10 bin TL olan herkesin kök maaşı etkilenecek.
Hürriyet'te yer alan habere göre kök maaş değişikliği için Temmuz ayının ilk haftası bekleniyor. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verilerinin belli olmasının ardından milyonlarca emeklinin maaşına zam yapılacak.
Maaşı 10 bin lira olan ancak kök maaşı daha düşük olan emeklilerin maaşları 10 bin liraya tamamlanarak ödeniyor.
Örnek vermek gerekirse kök maaşı 6 bin lira olan bir emeklinin maaşına 4 bin lira eklenerek aylığı 10 bin liraya tamamlanıyor.
Kök maaşı 6 bin lira olan emeklinin maaşına yüzde 25 oranında zam yapıldığında kök maaşı 7500 liraya çıkıyor. Böylece devlet 4 bin lira yerine 2 bin 500 lira daha ekleyerek maaşı 10 bin liraya tamamlıyor.