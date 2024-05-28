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  4. 10 bin TL alan emekliler dikkat: Kök maaş Temmuz'da yükselecek mi? Kök maaş nasıl hesaplanır?

10 bin TL alan emekliler dikkat: Kök maaş Temmuz'da yükselecek mi? Kök maaş nasıl hesaplanır?

Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklisinin kök maaşlarında Temmuz'da değişiklik olacak. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verileri netleştiğinde maaşı en düşük aylık olan 10 bin TL olan herkesin kök maaşı etkilenecek.

10 bin TL alan emekliler dikkat: Kök maaş Temmuz'da yükselecek mi? Kök maaş nasıl hesaplanır? - Sayfa 1

Hürriyet'te yer alan habere göre kök maaş değişikliği için Temmuz ayının ilk haftası bekleniyor. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verilerinin belli olmasının ardından milyonlarca emeklinin maaşına zam yapılacak.

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10 bin TL alan emekliler dikkat: Kök maaş Temmuz'da yükselecek mi? Kök maaş nasıl hesaplanır? - Sayfa 2

Maaşı 10 bin lira olan ancak kök maaşı daha düşük olan emeklilerin maaşları 10 bin liraya tamamlanarak ödeniyor.

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10 bin TL alan emekliler dikkat: Kök maaş Temmuz'da yükselecek mi? Kök maaş nasıl hesaplanır? - Sayfa 3

Örnek vermek gerekirse kök maaşı 6 bin lira olan bir emeklinin maaşına 4 bin lira eklenerek aylığı 10 bin liraya tamamlanıyor.

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10 bin TL alan emekliler dikkat: Kök maaş Temmuz'da yükselecek mi? Kök maaş nasıl hesaplanır? - Sayfa 4

Kök maaşı 6 bin lira olan emeklinin maaşına yüzde 25 oranında zam yapıldığında kök maaşı 7500 liraya çıkıyor. Böylece devlet 4 bin lira yerine 2 bin 500 lira daha ekleyerek maaşı 10 bin liraya tamamlıyor.

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