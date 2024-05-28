10 bin TL alan emekliler dikkat: Kök maaş Temmuz'da yükselecek mi? Kök maaş nasıl hesaplanır?

Kök maaşı 6 bin lira olan emeklinin maaşına yüzde 25 oranında zam yapıldığında kök maaşı 7500 liraya çıkıyor. Böylece devlet 4 bin lira yerine 2 bin 500 lira daha ekleyerek maaşı 10 bin liraya tamamlıyor.