10 bin TL’nin altında kiralık ev kalmadı: İşte kiraların en pahalı ve en ucuz olduğu iller
Türkiye genelindeki ortalama fiyatlar dikkatle alındığında geçen ay itibarıyla bütün illerde kiraların 10 bin TL ve üzerine çıktığı ortaya çıktı. Kilis, Muş, Kars, Burdur ve Aksaray, Nisan 2025 verilerine göre kiraların en ucuz olduğu ilk 5 il olarak belirlendi. İstanbul, Muğla, İzmir ve Ankara ise 20 bin TL üzerindeki kira fiyatları ile ‘en pahalı şehirler’ listesinde üst sıralarda yer aldı.
Türkiye’de yaklaşık 7 milyon haneyi ilgilendiren konut kiralarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kiralardaki artış oranı da belli olmuştu. Buna göre mayıs ayı maksimum kira artış oranı yüzde 48,73 olarak belirlendi.
KONUT KİRALARINDA SON DURUM NE?
Bu arada dikkatler bir yandan da konut kiralarına çevrildi. Türkiye Gazetesi'ndeki haberde yer alan İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık daire fiyatı, nisan ayında 20 bin TL olarak gerçekleşti.
İŞTE KİRALARIN EN YÜKSEK OLDUĞU 5 İL
Ortalama fiyatlar dikkate alındığında kiraların en yüksek olduğu iller şöyle:
* İstanbul: 26 bin 500 TL
* Muğla: 26 bin TL
* İzmir: 23 bin 500
* Ankara: 23 bin 500
* Antalya/Kocaeli/Yalova: 20 bin TL
İŞTE KİRALARIN EN DÜŞÜK OLDUĞU 15 İL
Ortalama fiyatlar dikkate alındığında geçen ay en düşük kiraların olduğu iller şöyle:
* Kilis: 10 bin TL
* Muş: 10 bin 500 TL
* Kars: 11 bin TL
* Burdur: 11 bin TL
* Aksaray: 11 bin TL
* Karaman: 11 bin 500 TL
* Yozgat: 11 bin 500
* Mardin: 12 bin TL
* Siirt: 12 bin TL
* Bitlis: 12 bin TL
* Bingöl: 12 bin TL
* Bayburt: 12 bin TL
* Isparta: 12 bin TL
* Karabük: 12 bin TL
* Düzce: 12 bin 500 TL