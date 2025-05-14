10 bin TL’nin altında kiralık ev kalmadı: İşte kiraların en pahalı ve en ucuz olduğu iller

İŞTE KİRALARIN EN DÜŞÜK OLDUĞU 15 İL

Ortalama fiyatlar dikkate alındığında geçen ay en düşük kiraların olduğu iller şöyle:

* Kilis: 10 bin TL

* Muş: 10 bin 500 TL

* Kars: 11 bin TL

* Burdur: 11 bin TL

* Aksaray: 11 bin TL

* Karaman: 11 bin 500 TL

* Yozgat: 11 bin 500

* Mardin: 12 bin TL

* Siirt: 12 bin TL

* Bitlis: 12 bin TL

* Bingöl: 12 bin TL

* Bayburt: 12 bin TL

* Isparta: 12 bin TL

* Karabük: 12 bin TL

* Düzce: 12 bin 500 TL