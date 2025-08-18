10 hisse için 26 hedef fiyat açıklandı: Beklenti değişti! Tüpraş, Bim, Turkcell, Enka, Yapı Kredi...
Borsa İstanbul’da işlem gören aralarında Bim, Tüpraş, Turkcell'in de olduğu şirketlere yönelik aracı kurum raporlarında güncel hedef fiyatlar ve yatırım tavsiyeleri açıklandı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurum araştırma raporları gelmeye devam ediyor. 18 Ağustos Pazartesi günü aracı kurumlar toplam 10 hisse senedi için 26 hedef fiyat açıkladı.
İşte 10 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Deniz Yatırım, 232,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)
Deniz Yatırım, 55,60 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
OYAK Yatırım, 49,00 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 47,31 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
Halk Yatırım, 58,35 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 55,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Vakıf Yatırım, 54,80 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 53,68 TL
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)
İş Yatırım, 97,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 95,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 94,34 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
TEB Yatırım, 71,29 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 89,91 TL