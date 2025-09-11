10 hisse taban, 12 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...
Haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamlayan Borsa İstanbul’da, günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu.
Borsada haftanın dördüncü işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 1,92 düşüşle 10.382,89 puan seviyesinden kapandı. 11 Eylül Perşembe günü 12 hisse senedi tavan fiyattan günü tamamladı. Aynı gün 10 hisse seansı taban fiyattan sonlandırdı.
İşte en çok düşen hisseler...
10 - Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)
Kapanış fiyatı: 256,75 TL
Günlük değişim: Yüzde -9,91
9 - Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF)
Kapanış fiyatı: 584,50 TL
Günlük değişim: Yüzde -9,94