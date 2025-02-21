10 peynir markasının hileli ürünleri açıklandı! İşte markalar ve üretildikleri şehirler
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimlerde taklit ve tağşiş tespit edilen ürünleri kamuoyuna duyurdu. Son listede birçok peynir markası dikkat çekerken, bazı ürünlerde belirtilenden düşük yağ oranı tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini ifşa etmeyi sürdürüyor. Bakanlık, yapılan analizler sonucunda bu markaları resmi internet sitesinden duyurdu.
Bakanlık, tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde, bazı peynir markalarının etikette belirtilenden düşük yağ oranına sahip olduğunu tespit etti.
Yağ oranı düşük çıktı
Açıklanan son listede özellikle Zonguldak'ta üretim yapan Tiryakibey markasının 8 ürünüyle listeye girmesi dikkat çekti. Bu ürünlerde, etiketlerde belirtilen yağ oranının gerçekte daha düşük olduğu belirlendi.