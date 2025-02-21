10 peynir markasının hileli ürünleri açıklandı! İşte markalar ve üretildikleri şehirler

Hangi şehirlerde üretildi?

Denetime takılan peynir markalarının üretim merkezleri de farklı şehirlerde yer alıyor. Konya, Kayseri, Elazığ, İzmir ve Aksaray gibi illerde üretilen bu peynirler, tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.