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  4. 10 peynir markasının hileli ürünleri açıklandı! İşte markalar ve üretildikleri şehirler

10 peynir markasının hileli ürünleri açıklandı! İşte markalar ve üretildikleri şehirler

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimlerde taklit ve tağşiş tespit edilen ürünleri kamuoyuna duyurdu. Son listede birçok peynir markası dikkat çekerken, bazı ürünlerde belirtilenden düşük yağ oranı tespit edildi.

10 peynir markasının hileli ürünleri açıklandı! İşte markalar ve üretildikleri şehirler - Sayfa 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini ifşa etmeyi sürdürüyor. Bakanlık, yapılan analizler sonucunda bu markaları resmi internet sitesinden duyurdu.

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10 peynir markasının hileli ürünleri açıklandı! İşte markalar ve üretildikleri şehirler - Sayfa 2

Bakanlık, tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde, bazı peynir markalarının etikette belirtilenden düşük yağ oranına sahip olduğunu tespit etti.

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10 peynir markasının hileli ürünleri açıklandı! İşte markalar ve üretildikleri şehirler - Sayfa 3

Yağ oranı düşük çıktı

Açıklanan son listede özellikle Zonguldak'ta üretim yapan Tiryakibey markasının 8 ürünüyle listeye girmesi dikkat çekti. Bu ürünlerde, etiketlerde belirtilen yağ oranının gerçekte daha düşük olduğu belirlendi.

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10 peynir markasının hileli ürünleri açıklandı! İşte markalar ve üretildikleri şehirler - Sayfa 4

Hangi şehirlerde üretildi?

Denetime takılan peynir markalarının üretim merkezleri de farklı şehirlerde yer alıyor. Konya, Kayseri, Elazığ, İzmir ve Aksaray gibi illerde üretilen bu peynirler, tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.

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