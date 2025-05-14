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  4. 10 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? Bim, Emlak Konut, Aksa

10 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? Bim, Emlak Konut, Aksa

Borsa İstanbul’da haftanın üçüncü işlem gününde 10 şirket, temettü dağıtımına ilişkin kararlarını açıkladı.

10 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? Bim, Emlak Konut, Aksa - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 14 Mayıs tarihinde 10 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.

İşte 10 şirketin temettü kararı... 

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10 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? Bim, Emlak Konut, Aksa - Sayfa 2

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)
Şirket, pay başına brüt 0,48 TL, net 0,408 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 21 Mayıs

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10 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? Bim, Emlak Konut, Aksa - Sayfa 3

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEDZA)
Şirket kar payı dağıtmayacak.

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10 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? Bim, Emlak Konut, Aksa - Sayfa 4

Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH)
Şirket kar payı dağıtmayacak.

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