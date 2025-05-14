10 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? Bim, Emlak Konut, Aksa
Borsa İstanbul’da haftanın üçüncü işlem gününde 10 şirket, temettü dağıtımına ilişkin kararlarını açıkladı.
Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 14 Mayıs tarihinde 10 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.
İşte 10 şirketin temettü kararı...
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Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)
Şirket, pay başına brüt 0,48 TL, net 0,408 TL temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 21 Mayıs
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