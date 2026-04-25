10 şirketten temettü kararı ; Mayıs ayında yatırımcılar hesaplarını kontrol etmeli
Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda şirket Mayıs ayında kar payı ödemesi yapacağını açıkladı.
20-24 Nisan 2026 haftasında Borsa İstanbul dalgalı bir seyir izledi. Haftanın ilk günlerinde küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle satış baskısı öne çıkarken, ilerleyen günlerde tepki alımları dikkat çekti. Bankacılık ve sanayi hisseleri haftaya yön veren ana sektörler oldu.
Endeks, hafta genelinde sınırlı bir değişim göstererek yatırımcısına temkinli bir görünüm sundu. İşlem hacmindeki artış ise piyasalarda ilginin sürdüğüne işaret etti.
BIST100 endeksinde de durum benzer şekilde seyrederken rotaborsa.com’daki bilgiye göre 10 şirket temettü kararını açıkladı.