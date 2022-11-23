10 soruda Altın Sertifikaları
İşte Darphane Altın Sertifikaları'na ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları...
Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Darphane Altın Sertifikaları'yla yatırımcılara borsada altın alım-satım imkanı tanınıyor.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Darphane Altın Sertifikaları'nı halka arz etti.
Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda işlem görmeye başlayan Darphane Altın Sertifikaları ile "yastık altı" yatırımların ekonomiye kazandırılması amaçlanırken, söz konusu ürünün önemli avantajları da bulunuyor.
Borsada ALTIN.S1 koduyla işlem gören Darphane Altın Sertifikaları'nda alım-satım arasındaki farkların düşük olması, düşük komisyonla alınıp satılabilmesi, çalınma riskinin olmaması ve bu varlıktaki kazançlardan stopaj vergisinin alınmayacak olması başlıca avantajlar olarak öne çıkıyor.
Söz konusu varlık 0,995 saflığında altına dayalı olurken, her bir sertifika 0,01 gram altına denk geliyor.
Altın sertifikaları için 5 ton altın karşılığında 500 milyon adet sertifika satışa sunulurken, nakdi dönüşüm borsada satış şeklinde gerçekleştiriliyor.
Darphane Altın Sertifikaları'na ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:
Soru 1: Darphane Altın Sertifikası nedir?
Her biri 0,01 gram altını temsil edecek şekilde vadesiz olarak ihraç edilen 0,995 saflıkta sahibine Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan izahname kapsamında fiziki altına dönüşüm imkanı sağlayan sertifikadır.
Soru 2: Darphane Altın Sertifikalarını nasıl alabilirim, nasıl satabilirim?
Darphane Sertifikaları Borsa İstanbul'da ALTIN.S1 koduyla alınıp satılabilir. Yatırımcılar pay piyasasında işlem yapmaya yetkili herhangi bir aracı kurumdaki yatırım hesaplarından alım satım yapabilir.