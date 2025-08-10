  1. Ekonomim
  4. 10 yıl içinde ekonomisi büyüyecek ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin 10 yıl sonraki sırası

Gelişen jeopolitik ve ekonomik trendlerin ortasında küresel güç dinamikleri üzerine raporlar yayınlayan serbest yatırım fonu yöneticisi Ray Dalio, ekonomisi 10 yıl içinde büyüyecek ülkeleri açıkladı. Peki 10 yıl içinde ekonomisi büyüyecek ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste…

35- İTALYA | YÜZDE -0.5

34- ALMANYA | YÜZDE -0.5

33- YUNANİSTAN | YÜZDE 0

32- İSVİÇRE | YÜZDE 0.2

