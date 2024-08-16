100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte yanıtı...

1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.89, 3 aya kadar vadede yüzde 58.47, 6 aya kadar vadede yüzde 51.45, 1 yıla kadar vadede yüzde 54.18, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 41.88 oldu.