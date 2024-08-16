100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte yanıtı...
Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50 seviyesinde tutmaya devam etmesi nedeniyle mevduatta yıllık faiz yüzde 50'nin üzerinde... Peki 100, 500 bin ve bir milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Enflasyon sorununun ortadan kalkması için ekonomi yönetimi elinden gelen çabayı harcarken Merkez Bankası da liralaşma stratejisi kapsamında sıkı para politikası duruşunu devam ettiriyor.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 olarak sabit tuttu ve Türk Lirası'nı destekleyici adımlarını attı.
Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.
1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.89, 3 aya kadar vadede yüzde 58.47, 6 aya kadar vadede yüzde 51.45, 1 yıla kadar vadede yüzde 54.18, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 41.88 oldu.