100 bin TL’ye kadar çıkıyor: İşte bankaların faizsiz kredi kampanyaları

Bankalar, özellikle mobil kanallar üzerinden ilk kez müşteri olacaklara yüzde 0 faizli kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap gibi çeşitli fırsatlar sunuyor. Bazı kampanyalarda toplam avantaj 100 bin TL’ye kadar çıkarken, kredi tutarı, vade seçenekleri ve başvuru şartları bankalara göre değişiklik gösteriyor.