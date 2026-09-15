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100 bin TL’ye kadar çıkıyor: İşte bankaların faizsiz kredi kampanyaları

Bankaların yeni müşteri kazanmak amacıyla sunduğu sıfır faizli kredi kampanyaları devam ediyor. Bazı bankalarda toplam avantaj 100 bin TL’ye kadar ulaşırken, kampanyalarda faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap gibi farklı seçenekler sunuluyor. Vade süreleri, kredi tutarları ve başvuru şartları ise bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

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100 bin TL’ye kadar çıkıyor: İşte bankaların faizsiz kredi kampanyaları - Sayfa 1

Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşların yakından izlediği faizsiz kredi kampanyalarında bankalar arasındaki rekabet giderek kızışıyor.

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100 bin TL’ye kadar çıkıyor: İşte bankaların faizsiz kredi kampanyaları - Sayfa 2

Bankalar, özellikle mobil kanallar üzerinden ilk kez müşteri olacaklara yüzde 0 faizli kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap gibi çeşitli fırsatlar sunuyor. Bazı kampanyalarda toplam avantaj 100 bin TL’ye kadar çıkarken, kredi tutarı, vade seçenekleri ve başvuru şartları bankalara göre değişiklik gösteriyor.

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100 bin TL’ye kadar çıkıyor: İşte bankaların faizsiz kredi kampanyaları - Sayfa 3

Bankalar yarışta: Faizsiz finansman kampanyalarında yeni fırsatlar

Bankalar, yeni müşteri kazanımını artırmak amacıyla faizsiz finansman kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor.

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100 bin TL’ye kadar çıkıyor: İşte bankaların faizsiz kredi kampanyaları - Sayfa 4

Sunulan fırsatlar yalnızca ihtiyaç kredisiyle sınırlı tutulmuyor. Kampanyalar kapsamında taksitli nakit avans ve ek hesap seçenekleri de müşterilerin kullanımına sunuluyor.

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