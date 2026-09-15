100 bin TL’ye kadar çıkıyor: İşte bankaların faizsiz kredi kampanyaları
Bankaların yeni müşteri kazanmak amacıyla sunduğu sıfır faizli kredi kampanyaları devam ediyor. Bazı bankalarda toplam avantaj 100 bin TL’ye kadar ulaşırken, kampanyalarda faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap gibi farklı seçenekler sunuluyor. Vade süreleri, kredi tutarları ve başvuru şartları ise bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.
Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşların yakından izlediği faizsiz kredi kampanyalarında bankalar arasındaki rekabet giderek kızışıyor.
Bankalar, özellikle mobil kanallar üzerinden ilk kez müşteri olacaklara yüzde 0 faizli kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap gibi çeşitli fırsatlar sunuyor. Bazı kampanyalarda toplam avantaj 100 bin TL’ye kadar çıkarken, kredi tutarı, vade seçenekleri ve başvuru şartları bankalara göre değişiklik gösteriyor.
Bankalar yarışta: Faizsiz finansman kampanyalarında yeni fırsatlar
Bankalar, yeni müşteri kazanımını artırmak amacıyla faizsiz finansman kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor.