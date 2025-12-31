100 milyar TL’ye yakın temettü ödediler; Borsa İstanbul’da bileği bükülemeyen 5 hisse
Borsa İstanbul’da temettü yatırımcısını domine etmeyi başaran 5 şirket 100 milyar liraya yakın kar payı ödemesi yaptı.
2025 yılında Borsa İstanbul’da yüzlerce şirket karlarını hissedarlarıyla paylaştı ve önemli ölçüde nakit temettü dağıtımı yapıldı. Yıl boyunca şirketlerin olumlu bilanço açıklamaları, yatırımcı ilgisini canlı tuttu ve piyasalarda hareketlilik sağladı.
Yılın son işlem haftasında endeksler dalgalı bir seyir izledi; 29 Aralık’ta BIST 100 günü yüzde 1,27 düşüşle yaklaşık 11.150 puandan kapatırken, 30 Aralık’ta alımların etkisiyle toparlanarak güçlendi ve önceki kapanışa göre artış kaydetti.
31 Aralık’ta ise yeni güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul, BIST 100’ü 11.249 civarında gördü ve yılın son gününü pozitif bir başlangıçla sürdürdü.