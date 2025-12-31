  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 100 milyar TL’ye yakın temettü ödediler; Borsa İstanbul’da bileği bükülemeyen 5 hisse

100 milyar TL’ye yakın temettü ödediler; Borsa İstanbul’da bileği bükülemeyen 5 hisse

Borsa İstanbul’da temettü yatırımcısını domine etmeyi başaran 5 şirket 100 milyar liraya yakın kar payı ödemesi yaptı.

100 milyar TL’ye yakın temettü ödediler; Borsa İstanbul’da bileği bükülemeyen 5 hisse - Sayfa 1

2025 yılında Borsa İstanbul’da yüzlerce şirket karlarını hissedarlarıyla paylaştı ve önemli ölçüde nakit temettü dağıtımı yapıldı. Yıl boyunca şirketlerin olumlu bilanço açıklamaları, yatırımcı ilgisini canlı tuttu ve piyasalarda hareketlilik sağladı.

1 | 7
100 milyar TL’ye yakın temettü ödediler; Borsa İstanbul’da bileği bükülemeyen 5 hisse - Sayfa 2

Yılın son işlem haftasında endeksler dalgalı bir seyir izledi; 29 Aralık’ta BIST 100 günü yüzde 1,27 düşüşle yaklaşık 11.150 puandan kapatırken, 30 Aralık’ta alımların etkisiyle toparlanarak güçlendi ve önceki kapanışa göre artış kaydetti.

2 | 7
100 milyar TL’ye yakın temettü ödediler; Borsa İstanbul’da bileği bükülemeyen 5 hisse - Sayfa 3

31 Aralık’ta ise yeni güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul, BIST 100’ü 11.249 civarında gördü ve yılın son gününü pozitif bir başlangıçla sürdürdü.

3 | 7
100 milyar TL’ye yakın temettü ödediler; Borsa İstanbul’da bileği bükülemeyen 5 hisse - Sayfa 4

Piyasalardaki bu hareketlilik, yıl sonu tatili etkisiyle işlem hacminde düşüş ve yatırımcıların temkinli tutumuyla birleşti, genel görünüm yıl sonunda dengeli bir performans sergiledi. Yatırımcısına temettü ödemesi yapan 172 şirket ise dikkatleri üzerine çekti.

4 | 7