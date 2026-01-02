100.000 yatıran 1.718.210 TL kazandı! İşte son 5 senede en çok kazandıran hisse senedi fonları
Global krizler ve sert mali dönüşümlerle geride bıraktığımız son beş sene, hisse senedi piyasalarında sadece dalgalanmayı değil, sektörler, ülkeler ve yatırım stratejileri arasındaki belirgin ayrışmayı da gözler önüne serdi. Enflasyon, faiz ve jeopolitik risklerin gölgesinde uzun vadeli yatırımın gerçek sınavı bu dönemde verildi.
Pandemiyle başlayan ve küresel tedarik zinciri kırılmalarıyla derinleşen son beş yıllık süreç, hisse senedi piyasalarının ne kadar kırılgan ama bir o kadar da seçici olabildiğini ortaya koydu.
Yüksek enflasyon, agresif faiz artırımları ve art arda gelen jeopolitik gerilimler yatırımcı güvenini sarsarken; bu belirsizlik ortamı, güçlü bilançosu ve sürdürülebilir büyüme hikâyesi olan şirketleri ön plana çıkardı. Böylece uzun vadeli birikimin, kısa vadeli dalgalanmalardan çok strateji ve sabırla şekillendiği bir dönem yaşandı.