1.000.000 TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu; Yapı Kredi, Garanti, İş, Akbank, Vakıf, Ziraat...
TCMB’nin 150 baz puanlık faiz indirimi sonrası bankalar mevduat yarışını yeniden şekillendirdi. Yapı Kredi’den Ziraat’e kadar birçok bankada 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi netleşti; yatırımcılar en yüksek kazancı sunan oranlara kilitlendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 38’e çekmesinin ardından mevduat faizleri güncellendi. Birikimini vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler için Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası’nın sunduğu oranlar 1 milyon TL’nin aylık getirisini yeniden gündeme taşıdı.
