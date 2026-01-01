  1. Ekonomim
1.000.000 TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu; Yapı Kredi, Garanti, İş, Akbank, Vakıf, Ziraat...

TCMB’nin 150 baz puanlık faiz indirimi sonrası bankalar mevduat yarışını yeniden şekillendirdi. Yapı Kredi’den Ziraat’e kadar birçok bankada 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi netleşti; yatırımcılar en yüksek kazancı sunan oranlara kilitlendi.

Yapı Kredi

Faiz Oranı: % 44

Net Kazanç: 31.825 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.825 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: % 41

Net Kazanç: 29.655 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL

Akbank

Faiz Oranı: % 41

Net Kazanç: 29.655 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL

