11 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim yansıtılmıştı.

Peki, 11 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

İşte 11 Ağustos 2024 Pazar gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: