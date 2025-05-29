11 hisse için hedef fiyatlar değişti! Tüpraş, Halkbank, Erdemir, Kardemir, Garanti BBBA, Akbank...
Borsa İstanbul’da işlem gören 11 hisse senedi için aracı kurumlardan yeni hedef fiyat raporlarını açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketlere ilişkin aracı kurumlardan yeni analiz ve hedef fiyat raporları geldi. 29 Mayıs Perşembe günü yayımlanan değerlendirmelerde, toplam 11 hisse senedi için hedef fiyat güncellenirken, tavsiye notları da yatırımcılara yol gösterecek şekilde paylaşıldı.
İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…
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