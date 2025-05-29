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  4. 11 hisse için hedef fiyatlar değişti! Tüpraş, Halkbank, Erdemir, Kardemir, Garanti BBBA, Akbank...

11 hisse için hedef fiyatlar değişti! Tüpraş, Halkbank, Erdemir, Kardemir, Garanti BBBA, Akbank...

Borsa İstanbul’da işlem gören 11 hisse senedi için aracı kurumlardan yeni hedef fiyat raporlarını açıkladı.

11 hisse için hedef fiyatlar değişti! Tüpraş, Halkbank, Erdemir, Kardemir, Garanti BBBA, Akbank... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketlere ilişkin aracı kurumlardan yeni analiz ve hedef fiyat raporları geldi. 29 Mayıs Perşembe günü yayımlanan değerlendirmelerde, toplam 11 hisse senedi için hedef fiyat güncellenirken, tavsiye notları da yatırımcılara yol gösterecek şekilde paylaşıldı.

İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…

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11 hisse için hedef fiyatlar değişti! Tüpraş, Halkbank, Erdemir, Kardemir, Garanti BBBA, Akbank... - Sayfa 2

Tüpraş (TUPRS)
Aracı kurum: Gedik Yatırım
Hedef fiyat: 188,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

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11 hisse için hedef fiyatlar değişti! Tüpraş, Halkbank, Erdemir, Kardemir, Garanti BBBA, Akbank... - Sayfa 3

Ereğli Demir Çelik (EREGL)
Aracı kurum: Ünlü & Co
Hedef fiyat: 30,10 TL
Tavsiye: Tut

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11 hisse için hedef fiyatlar değişti! Tüpraş, Halkbank, Erdemir, Kardemir, Garanti BBBA, Akbank... - Sayfa 4

Kardemir (KRDMD)
Aracı kurum: Yapı Kredi Yatırım
Hedef fiyat: 37,00 TL
Tavsiye: Tut

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