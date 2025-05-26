11 şehirde konut satışı düştü: Listede İstanbul ve Silivri detayı dikkat çekti

Resmi verilere göre; İstanbul'da martta 19 bin 820 adet olarak gerçekleşen konut satışı, nisanda 18 bin 645 adede düştü. Bu rakam, aynı zamanda 2025 yılının geride kalan 4 aylık döneminde “en düşük aylık satış” anlamına geliyor. Aylık bazda düşüş oranı da yüzde 6,30 olarak gerçekleşti. İstanbul’da 4 aylık satışlar dikkate alındığında, aylık ortalama satış ise 19 bin 181 olarak gerçekleşti.