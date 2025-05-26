11 şehirde konut satışı düştü: Listede İstanbul ve Silivri detayı dikkat çekti
Türkiye genelinde konut satışları artmaya devam etse de, geçtiğimiz nisan ayında özellikle depremden etkilenen İstanbul'da bu yılın ilk düşüşü kaydedildi. İstanbul'daki konut satışları nisanda bir önceki aya göre yüzde 6,30 oranında azalarak 18 bin 645'e geriledi. İstanbul ile birlikte 11 ilde daha konut satışları düşüş gösterirken, yaklaşan yaz mevsimine rağmen popüler sahil şehirlerinde bile satışlarda ivme kaybı yaşandı. Ancak ilginç bir şekilde, depremin etkili olduğu Silivri ilçesinde satışlar geçen ay yüzde 2,55 artarak 483 adede ulaştı.
Nisan ayında gerçekleşen ve artçı sarsıntılarının da uzun süre devam ettiği 6,2’lik depremin ardından İstanbul’da konut satışları geriledi.
Resmi verilere göre; İstanbul'da martta 19 bin 820 adet olarak gerçekleşen konut satışı, nisanda 18 bin 645 adede düştü. Bu rakam, aynı zamanda 2025 yılının geride kalan 4 aylık döneminde “en düşük aylık satış” anlamına geliyor. Aylık bazda düşüş oranı da yüzde 6,30 olarak gerçekleşti. İstanbul’da 4 aylık satışlar dikkate alındığında, aylık ortalama satış ise 19 bin 181 olarak gerçekleşti.
DİKKAT ÇEKEN SİLİVRİ DETAYI
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçen ay İstanbul’un 39 ilçesinden sadece 13’inde konut satışlarının arttığı dikkat çekti.