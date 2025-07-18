11 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek?
Borsa İstanbul'da geride kalan haftada 11 şirket temettü kararını açıkladı.
Borsa İstanbul’da 14 Temmuz - 18 Temmuz haftasında 11 halka açık şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek yatırımcıları bilgilendirdi. Yapılan açıklamalarda bazı şirketler temettü dağıtmayacağını duyururken, bazıları ise ödeme tarihleri ve tutarlarını netleştirdi.
İşte 11 şirketin temettü kararı...
Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARENA)
Yönetim Kurulu kararıyla temettü dağıtmayacak.