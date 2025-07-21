11 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan şirketler...
Borsa İstanbul’da14-18 Temmuz haftasında en yüksek tutarda hisse geri alımı gerçekleştiren 10 şirket belli oldu.
Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, BIST 100 endeksinin %0,07 oranında değer kazandığı 14-18 Temmuz haftasında da devam etti. Geçtiğimiz hafta 11 şirket, piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve hisse değerini korumak amacıyla geri alım işlemlerine yöneldi.
Not: Geçtiğimiz hafta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle salı günü Borsa İstanbul’da işlem yapılmadı.