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  4. 11 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan şirketler...

11 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan şirketler...

Borsa İstanbul’da14-18 Temmuz haftasında en yüksek tutarda hisse geri alımı gerçekleştiren 10 şirket belli oldu.

11 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan şirketler... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, BIST 100 endeksinin %0,07 oranında değer kazandığı 14-18 Temmuz haftasında da devam etti. Geçtiğimiz hafta 11 şirket, piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve hisse değerini korumak amacıyla geri alım işlemlerine yöneldi.

Not: Geçtiğimiz hafta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle salı günü Borsa İstanbul’da işlem yapılmadı.

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11 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan şirketler... - Sayfa 2

10. PC İletişim Medya (PCILT) 

1,12 milyon TL

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11 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan şirketler... - Sayfa 3

9. Suwen Tekstil (SUWEN) 

1,31 milyon TL

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11 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan şirketler... - Sayfa 4

8. Investco Holding (INVES) 

1,90 milyon TL

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