11 şirketten temettü kararı: Ödeme miktarları ve tarihleri belli oldu! THY, TGS, ISDMR, EREGL...

Borsa İstanbul’da temettü süreci hız kazanırken, 21 Mayıs’ta 11 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaparak temettü dağıtımıyla ilgili kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Yatırımcıların yakından takip ettiği bu bildirimlerde bazı şirketler temettü dağıtmayacağını belirtirken, bazıları ödeme tarihlerini ve tutarlarını netleştirdi.

İşte 11 şirketin temettü kararı...