  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 11 yıl beklediler, şimdi kilosu servet değerinde! İlk hasat başladı

11 yıl beklediler, şimdi kilosu servet değerinde! İlk hasat başladı

2015 yılında başlatılan çalışmaların meyveleri 2026 yılında alınmaya başlandı.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
11 yıl beklediler, şimdi kilosu servet değerinde! İlk hasat başladı - Sayfa 1

Muğla'da sakız yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 100 dekar alanda sakız üretimi gerçekleştiriliyor. Kavaklıdere ve Yatağan ilçeleri dışındaki ilçelerde devam eden çalışmalarla sakız üretim alanlarının artırılması hedefleniyor.

1 | 6
11 yıl beklediler, şimdi kilosu servet değerinde! İlk hasat başladı - Sayfa 2

11 yıllık emeğin karşılığı alınıyor

Morfolojik yapısı gereği yavaş büyüyen ve hasat olgunluğuna ulaşması uzun yıllar alan sakız bitkisi, sabır ve uzun soluklu bir üretim süreci gerektiriyor. 2015 yılında dikimleri gerçekleştirilen sakız bahçelerinde, 2026 yılı itibarıyla sakız üretimine başlanmasıyla yaklaşık 11 yıllık emeğin karşılığı alınmaya başlandı.

2 | 6
11 yıl beklediler, şimdi kilosu servet değerinde! İlk hasat başladı - Sayfa 3

Gastronomiden gıda sektörüne, kozmetikten farklı endüstriyel alanlara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan sakız, Türkiye'de yeterli miktarda üretilemediği için iç talebin önemli bir bölümü ithalat yoluyla karşılanıyor. Muğla'da yürütülen projelerle birlikte, ülkemizin sakız ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

3 | 6
11 yıl beklediler, şimdi kilosu servet değerinde! İlk hasat başladı - Sayfa 4

Muğla'da dekara yaklaşık 50 adet sakız bitkisi dikilirken, ağaç başına ortalama 250 gram ile 1 kilogram arasında sakız elde edilebiliyor. Üretilen sakızın toptan kilogram fiyatı ise piyasada yaklaşık 30-35 bin TL arasında değişiyor.

4 | 6