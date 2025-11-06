13 hisse için 32 hedef fiyat açıklandı! Beklentiler, rakamlar değişti: Aselsan, Ford, Hektaş, Şok...
Haftanın dördüncü işlem günü geride kalırken aracı kurumlar halka açık işlem gören 13 hisse için hedef fiyat raporlarını paylaştı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazanarak 11.073,27 puandan tamamladı. Haftanın dördüncü işlem gününde 13 aracı kurum 13 hisse için 32 hedef fiyat tahmininde bulundu.
13 hisse için açıklanan hedef fiyatlar şu şekilde:
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS)
Deniz Yatırım, 246,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Ak Yatırım, 275,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Marbaş Menkul Değerler, 226,45 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 249,15 TL
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)
Deniz Yatırım, 583,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Ak Yatırım, 535,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Tacirler Yatırım, 450,00 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
Kuveyt Türk Yatırım, 544,60 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 528,15 TL
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
Ak Yatırım, 176,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.
Tacirler Yatırım, 135,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Alnus Yatırım, 152,90 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
ICBC Yatırım, 130,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 143,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Vakıf Yatırım, 150,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 153,80 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 159,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 150,09 TL