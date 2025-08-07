12 hisse için rakamlar değişti, 32 tahmin açıklandı: Aselsan, THY, Petkim, Erdemir, Teknosa...
Borsada geride kalan perşembe gününde aracı kurumlar yeni hedef fiyat tahminlerini açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 7 Ağustos Perşembe günü 12 hisse senedi için toplam 32 hedef fiyat paylaşıldı.
İşte 12 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
KuveytTürk Yatırım hedef fiyat tahmini: 33,70 TL
Tavsiye: Tut
İntegral Yatırım hedef fiyat tahmini: 36,00 TL
Tavsiye: –
Deniz Yatırım hedef fiyat tahmini: 36,75 TL
Tavsiye: Al
Halk Yatırım hedef fiyat tahmini: 32,56 TL
Tavsiye: Tut
İş Yatırım hedef fiyat tahmini: 26,75 TL
Tavsiye: Tut
Gedik Yatırım hedef fiyat tahmini: 29,22 TL
Tavsiye: Endekse paralel getiri
Garanti BBVA Yatırım hedef fiyat tahmini: 28,80 TL
Tavsiye: Endekse paralel getiri
Vakıf Yatırım hedef fiyat tahmini: 34,00 TL
Tavsiye: Tut
Ziraat Yatırım hedef fiyat tahmini: 34,75 TL
Tavsiye: Al
Yatırım Finansman hedef fiyat tahmini: 35,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Trive Yatırım hedef fiyat tahmini: 30,66 TL
Tavsiye: Tut
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA)
Tacirler Yatırım hedef fiyat tahmini: 39,00 TL
Tavsiye: Al
İş Yatırım hedef fiyat tahmini: 58,56 TL
Tavsiye: Al