12 şirket musluğu açtı ; Borsada temettü yağmuru başlıyor
Borsa İstanbul’da temettü yatırımcılarının saydığı günler geldi. 12 şirket temettü dağıtacağı tarihi ve miktarı açıkladı
Dalgalı seyrin etkili olduğu Borsa İstanbul’da 12 şirket temettü kararı aldı. Yatırımcısını hesabına ödemelerin ne zaman geçeceği de belli oldu.
Aralarında gıda, enerji, otomotiv gibi sektörlerden şirketlerin bulunduğu listede ödeme tutarları da açıklandı.
rotaborsa.com’daki habere göre 3-4 Nisan tarihlerinde temettü dağıtma kararını açıklayan şirketler listesinin tamamı şu şekilde: