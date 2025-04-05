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  4. 12 şirket musluğu açtı ; Borsada temettü yağmuru başlıyor

12 şirket musluğu açtı ; Borsada temettü yağmuru başlıyor

Borsa İstanbul’da temettü yatırımcılarının saydığı günler geldi. 12 şirket temettü dağıtacağı tarihi ve miktarı açıkladı

12 şirket musluğu açtı ; Borsada temettü yağmuru başlıyor - Sayfa 1

Dalgalı seyrin etkili olduğu Borsa İstanbul’da 12 şirket temettü kararı aldı. Yatırımcısını hesabına ödemelerin ne zaman geçeceği de belli oldu.

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12 şirket musluğu açtı ; Borsada temettü yağmuru başlıyor - Sayfa 2

Aralarında gıda, enerji, otomotiv gibi sektörlerden şirketlerin bulunduğu listede ödeme tutarları da açıklandı.

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12 şirket musluğu açtı ; Borsada temettü yağmuru başlıyor - Sayfa 3

rotaborsa.com’daki habere göre 3-4 Nisan tarihlerinde temettü dağıtma kararını açıklayan şirketler listesinin tamamı şu şekilde:

 

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12 şirket musluğu açtı ; Borsada temettü yağmuru başlıyor - Sayfa 4
Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul 0,612745 TL 0,5208332 TL 3 Nisan 2025
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