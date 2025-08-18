  1. Ekonomim
  12 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan şirketler...

Borsa İstanbul’da geride kalan haftada en yüksek tutarda hisse geri alımı gerçekleştiren 10 şirket belli oldu.

12 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan şirketler...

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler, piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 11-15 Ağustos arasında haftasında hisse geri alımı gerçekleştirdi. Toplam 12 şirketin geri alım yaptığı bu dönemde, en yüksek geri alım yapan 10 hisse öne çıktı.

İşte geçen hafta en çok geri alım yapan 10 hisse...

12 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan şirketler...

10 - Ofis Yem Gıda (OFSYM)
Geri alım miktarı: 1,71 milyon TL

12 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan şirketler...

9 - Global Yatırım Holding (GLYHO)
Geri alım miktarı: 2,30 milyon TL

12 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan şirketler...

8 - Verusaturk Girisim (VERTU)
Geri alım miktarı: 5,20 milyon TL

