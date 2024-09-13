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  4. 12 yıl önce Cilo Dağı'nda keşfetti, yurtdışına gönderiyor: Kilosu 3 bin TL

12 yıl önce Cilo Dağı'nda keşfetti, yurtdışına gönderiyor: Kilosu 3 bin TL

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde yaşayan Adil Yiğit, Cilo Dağı eteklerinde 12 yıl önce keşfettiği ve Norveç ile İsviçre gibi ülkelere gönderdiği kaya balının kilosunu bu sene 3 bin TL'den satışa çıkarttı.

12 yıl önce Cilo Dağı'nda keşfetti, yurtdışına gönderiyor: Kilosu 3 bin TL - Sayfa 1

Adil Yiğit isimli çiftçi, eylül ayının ortalarında Cilo Dağı'nda kaya balının hasadına başladı.

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12 yıl önce Cilo Dağı'nda keşfetti, yurtdışına gönderiyor: Kilosu 3 bin TL - Sayfa 2

Çiftçilikle uğraşan Adil Yiğit isimli vatandaş, 12 yıl önce Cilo Dağı eteklerinde gezdiği sırada kayalar arasında çok sayıda arının yuva yaptığını tespit etti.

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12 yıl önce Cilo Dağı'nda keşfetti, yurtdışına gönderiyor: Kilosu 3 bin TL - Sayfa 3

GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTTU

İlkbaharda tespit ettiği alanı ayılardan korumak için gece gündüz nöbet tutarak kaya balının hazır olduğu eylül ayına kadar bekleyen Yiğit, balları tüm tehlikelere rağmen 2 bin rakımlı dağa tırmanarak topladı.

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12 yıl önce Cilo Dağı'nda keşfetti, yurtdışına gönderiyor: Kilosu 3 bin TL - Sayfa 4

YURTDIŞINA SATIYOR

Binlerce arının içinde balı kovalara koyarak özel müşterileri için köye getiren Yiğit, zamanla bunu Norveç, İsviçre, İran ve Irak gibi ülkelere göndermeye başladı.

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