12 yıl önce Cilo Dağı'nda keşfetti, yurtdışına gönderiyor: Kilosu 3 bin TL

GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTTU

İlkbaharda tespit ettiği alanı ayılardan korumak için gece gündüz nöbet tutarak kaya balının hazır olduğu eylül ayına kadar bekleyen Yiğit, balları tüm tehlikelere rağmen 2 bin rakımlı dağa tırmanarak topladı.