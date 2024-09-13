12 yıl önce Cilo Dağı'nda keşfetti, yurtdışına gönderiyor: Kilosu 3 bin TL
Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde yaşayan Adil Yiğit, Cilo Dağı eteklerinde 12 yıl önce keşfettiği ve Norveç ile İsviçre gibi ülkelere gönderdiği kaya balının kilosunu bu sene 3 bin TL'den satışa çıkarttı.
Adil Yiğit isimli çiftçi, eylül ayının ortalarında Cilo Dağı'nda kaya balının hasadına başladı.
Çiftçilikle uğraşan Adil Yiğit isimli vatandaş, 12 yıl önce Cilo Dağı eteklerinde gezdiği sırada kayalar arasında çok sayıda arının yuva yaptığını tespit etti.
GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTTU
İlkbaharda tespit ettiği alanı ayılardan korumak için gece gündüz nöbet tutarak kaya balının hazır olduğu eylül ayına kadar bekleyen Yiğit, balları tüm tehlikelere rağmen 2 bin rakımlı dağa tırmanarak topladı.
YURTDIŞINA SATIYOR
Binlerce arının içinde balı kovalara koyarak özel müşterileri için köye getiren Yiğit, zamanla bunu Norveç, İsviçre, İran ve Irak gibi ülkelere göndermeye başladı.