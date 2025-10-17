1.20 düşük faizli konut kredisi: İlk evim konut kampanyası 2025 başvuruları ve şartları nelerdir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde yeni bir sosyal konut kampanyasının müjdesini verdi. İlk ev kampanyası başvuru şartları arasında genellikle düzenli bir gelir belgesi, kredi notu ve konutun belirli standartlara uygun olması gibi kriterlerin olması bekleniyor. Peki, ilk evim konut kampanyasının şartları nelerdir?
“İlk Evim” konut kampanyası yeniden gündemde. Ev sahibi olmak isteyenler için başlatılacak bu kampanya kapsamında, 1.20 faiz oranıyla konut kredisi imkânı sunulacak ve vatandaşlara önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “81 ili kapsayan, bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasını başlatacağız.” diyerek detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacağını belirtti.