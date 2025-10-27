124 milyon TL'lik geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket...

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler, piyasalarda sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 20-24 Ekim haftasında hisse geri alımları gerçekleştirdi. Bu dönemde toplam 17 şirket, paylarını piyasadan geri alarak yatırımcı güvenini artırmayı ve fiyat istikrarını korumayı hedefledi. Geride kalan haftada şirketlerin toplam geri alım tutarı 124 milyon TL olarak gerçekleşti.

İşte geri alım yapan şirketlerin miktarları...