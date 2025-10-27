  1. Ekonomim
  124 milyon TL'lik geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket...

124 milyon TL'lik geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket...

Borsa İstanbul’da geride bıraktığımız hafta en yüksek tutarda hisse geri alımı gerçekleştiren 10 şirket belli oldu.

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler, piyasalarda sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 20-24 Ekim haftasında hisse geri alımları gerçekleştirdi. Bu dönemde toplam 17 şirket, paylarını piyasadan geri alarak yatırımcı güvenini artırmayı ve fiyat istikrarını korumayı hedefledi. Geride kalan haftada şirketlerin toplam geri alım tutarı 124 milyon TL olarak gerçekleşti.

İşte geri alım yapan şirketlerin miktarları...

10 – Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ)
Geri alım miktarı: 3,49 milyon TL

9 – Boğaziçi Beton (BOBET)
Geri alım miktarı: 3,70 milyon TL

8 – Net Holding (NTHOL)
Geri alım miktarı: 4,91 milyon TL

