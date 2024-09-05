12.500 TL maaş alan emeklilerin favori ilçeleri ; Çoğu bu ilçeleri tercih ediyor

HUZUR SEVİYESİ PREMİUM, YAŞAM İSE ÇOK EKONOMİK İLÇELER

Öte yandan sakin ve huzurlu sahil kasabası denilen bölgeleri isteyenler ise Köyceğiz, Geyve, Bandırma, Sandıklı, Meram, Ürgüp gibi ilçeleri tercih ediyor. Tercihlerini ekonomik yaşamdan yana kullanmak isteyenler ise şu bölgelere akın ediyor: