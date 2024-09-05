12.500 TL maaş alan emeklilerin favori ilçeleri ; Çoğu bu ilçeleri tercih ediyor
Daha uygun yaşam maliyeti ve ekonomik koşullar nedeniyle emekli vatandaşlar rotalarını değiştirdi.
Küresel ekonomik kriz nedeniyle ülkemizde de çok sayıda insan yaşam sıkıntısı çekiyor. Özellikle asgari ücret tutarının da altında olan emekli maaşlarıyla geçinmek isteyen vatandaşlar ekonomik sorunlar yaşıyor.
Bu nedenle özellikle düşük tutarlı kiraların olduğu bölgeler emekli vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu kapsamda Anadolu’nun yaşamı ucuz olan il ve ilçeleri sürekli revaçta.
HUZUR SEVİYESİ PREMİUM, YAŞAM İSE ÇOK EKONOMİK İLÇELER
Öte yandan sakin ve huzurlu sahil kasabası denilen bölgeleri isteyenler ise Köyceğiz, Geyve, Bandırma, Sandıklı, Meram, Ürgüp gibi ilçeleri tercih ediyor. Tercihlerini ekonomik yaşamdan yana kullanmak isteyenler ise şu bölgelere akın ediyor:
Ahlat - Bitlis