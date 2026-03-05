125.000.000 dolarlık dev alım! Şubat ayında yabancı yatırımcı bu hissede karar kıldı

Borsa İstanbul’da şubat ayı işlemleri, yabancı yatırımcıların güçlü hamleleriyle öne çıktı. Bankacılık sektörüne yönelik para akışı hız kazanırken, bazı büyük ölçekli hisselerde belirgin yön değişimleri yaşandı. Bu süreçte yabancı yatırımcıların yaklaşık 125 milyon dolarlık alım yaptığı hisse, piyasanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.