13 devlet kurumu işe alım yapıyor! Kurumlar ve branşlar belli oldu... İşte son başvuru tarihleri
2026 senesi, devlet kurumlarının büyük istihdam ilanlarıyla başladı. Ocak ayında yapılan açıklamalarda beraber emniyet, savunma ve afet yönetimi başta olmak üzere birçok kurumda binlerce kişilik kadro için başvuru süreci resmen başladı. İşte son başvuru tarihleri
Yeni senenin ilk haftalarında art arda duyurulan personel alımı ilanları, memur adaylarını tekrardan ümitlendirdi. POMEM’in 10 bin polis alımıyla öne çıktığı listede, Milli Savunma Bakanlığı ile AFAD ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açtığı yüzlerce kişilik kadrolar da dikkat çekiyor. Ocak ayı boyunca başvurusu devam eden ve takvimi yaklaşan ilanlar, 2026’nın kamu istihdamı açısından hareketli geçeceğinin sinyalini veriyor.
2. Milli Savunma Bakanlığı: 1.458 alım (109 memur + 1.349 sözleşmeli personel) - Son başvuru: 25 Ocak