  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 13 devlet kurumu işe alım yapıyor! Kurumlar ve branşlar belli oldu... İşte son başvuru tarihleri

13 devlet kurumu işe alım yapıyor! Kurumlar ve branşlar belli oldu... İşte son başvuru tarihleri

2026 senesi, devlet kurumlarının büyük istihdam ilanlarıyla başladı. Ocak ayında yapılan açıklamalarda beraber emniyet, savunma ve afet yönetimi başta olmak üzere birçok kurumda binlerce kişilik kadro için başvuru süreci resmen başladı. İşte son başvuru tarihleri

13 devlet kurumu işe alım yapıyor! Kurumlar ve branşlar belli oldu... İşte son başvuru tarihleri - Sayfa 1

Yeni senenin ilk haftalarında art arda duyurulan personel alımı ilanları, memur adaylarını tekrardan ümitlendirdi. POMEM’in 10 bin polis alımıyla öne çıktığı listede, Milli Savunma Bakanlığı ile AFAD ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açtığı yüzlerce kişilik kadrolar da dikkat çekiyor. Ocak ayı boyunca başvurusu devam eden ve takvimi yaklaşan ilanlar, 2026’nın kamu istihdamı açısından hareketli geçeceğinin sinyalini veriyor.

1 | 15
13 devlet kurumu işe alım yapıyor! Kurumlar ve branşlar belli oldu... İşte son başvuru tarihleri - Sayfa 2

1. POMEM: 10.000 polis - 20 Ocak

2 | 15
13 devlet kurumu işe alım yapıyor! Kurumlar ve branşlar belli oldu... İşte son başvuru tarihleri - Sayfa 3

2. Milli Savunma Bakanlığı: 1.458 alım (109 memur + 1.349 sözleşmeli personel) - Son başvuru: 25 Ocak

3 | 15
13 devlet kurumu işe alım yapıyor! Kurumlar ve branşlar belli oldu... İşte son başvuru tarihleri - Sayfa 4

3. Emniyet Genel Müdürlüğü: 500 personel alımı - Başvuru: 29 Aralık - 2 Ocak

4 | 15