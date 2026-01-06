13 devlet kurumu işe alım yapıyor! Kurumlar ve branşlar belli oldu... İşte son başvuru tarihleri

Yeni senenin ilk haftalarında art arda duyurulan personel alımı ilanları, memur adaylarını tekrardan ümitlendirdi. POMEM’in 10 bin polis alımıyla öne çıktığı listede, Milli Savunma Bakanlığı ile AFAD ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açtığı yüzlerce kişilik kadrolar da dikkat çekiyor. Ocak ayı boyunca başvurusu devam eden ve takvimi yaklaşan ilanlar, 2026’nın kamu istihdamı açısından hareketli geçeceğinin sinyalini veriyor.