13 hisse yeni hedef fiyat açıklandı! Yatırımcılar dikkat: Migros, Turkcell, Koç, Astor Enerji, Tofaş
Borsa İstanbul’da işlem gören 13 hisse senedi için aracı kurumlardan yeni hedef fiyat raporları yayımlandı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 22 Mayıs perşembe günü için aracı kurumlardan 13 hisse için 13 hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)
TERA Yatırım, hisse için 817,00 TL hedef fiyat belirledi.
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
TERA Yatırım, hisse için 179,50 TL hedef fiyat belirledi.
Tavsiye: Endeks üstü getiri