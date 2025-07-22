1.3 milyar TL tek bir hisseye girdi! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu

Borsa haftanın ikinci işlem gününü 10.616,09 puanla kapattı. 22 Temmuz Salı günü BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı -1,22 milyar TL, BİST30 endeksinde ise -826 milyon TL oldu. Tüm hisselerde aktif işlem farkı -2,78 milyar TL olarak gerçekleşti. Dalgalı seyreden piyasada aktif işlem farkı negatif olan bazı hisseler öne çıktı.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...