1.3 milyar TL tek bir hisseye girdi! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu
Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem gününde en yüksek para girişi ve çıkışı yaşanan 10 hisse belli oldu.
Borsa haftanın ikinci işlem gününü 10.616,09 puanla kapattı. 22 Temmuz Salı günü BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı -1,22 milyar TL, BİST30 endeksinde ise -826 milyon TL oldu. Tüm hisselerde aktif işlem farkı -2,78 milyar TL olarak gerçekleşti. Dalgalı seyreden piyasada aktif işlem farkı negatif olan bazı hisseler öne çıktı.
İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...
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