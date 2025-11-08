  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 13 şirketten geri alım hamlesi geldi! Bir şirket yüklü alımlarla dikkat çekti

13 şirketten geri alım hamlesi geldi! Bir şirket yüklü alımlarla dikkat çekti

Borsa İstanbul’da 3-7 Kasım haftasında 13 şirket tarafından geri alım işlemi devam etti. Enerya Enerji'nin yüklü geri alımları dikkat çekti.

13 şirketten geri alım hamlesi geldi! Bir şirket yüklü alımlarla dikkat çekti - Sayfa 1

3 Kasım Pazartesi
Borsa İstanbul’da 3 Kasım Pazartesi günü 4 şirket tarafından geri alım yapıldı.

1 | 31
13 şirketten geri alım hamlesi geldi! Bir şirket yüklü alımlarla dikkat çekti - Sayfa 2

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri

 LKMNH

Geri alım fiyatı ortalaması: 16,87 – 16,90 TL Geri alınan hisse adeti: 19.255 lot

2 | 31
13 şirketten geri alım hamlesi geldi! Bir şirket yüklü alımlarla dikkat çekti - Sayfa 3

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
Geri alım fiyatı ortalaması: 28,62 – 28,76 TL (ortalama 28,695)
Geri alınan hisse adeti: 145.000 lot

3 | 31
13 şirketten geri alım hamlesi geldi! Bir şirket yüklü alımlarla dikkat çekti - Sayfa 4


Enerya Enerji A.Ş.

(ENERY)
Geri alım fiyatı ortalaması: 9,76 – 9,77 TL (ortalama 9,765)
Geri alınan hisse adeti: 200.000 lot



4 | 31