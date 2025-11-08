13 şirketten geri alım hamlesi geldi! Bir şirket yüklü alımlarla dikkat çekti
Borsa İstanbul’da 3-7 Kasım haftasında 13 şirket tarafından geri alım işlemi devam etti. Enerya Enerji'nin yüklü geri alımları dikkat çekti.
3 Kasım Pazartesi
Borsa İstanbul’da 3 Kasım Pazartesi günü 4 şirket tarafından geri alım yapıldı.
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri
LKMNH
Geri alım fiyatı ortalaması: 16,87 – 16,90 TL Geri alınan hisse adeti: 19.255 lot
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
Geri alım fiyatı ortalaması: 28,62 – 28,76 TL (ortalama 28,695)
Geri alınan hisse adeti: 145.000 lot