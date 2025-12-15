13 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan şirketler...
Borsa İstanbul’da geride kalan haftada en yüksek tutarda hisse geri alımı gerçekleştiren 10 şirket belli oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören 13 şirket, 8-12 Aralık haftası boyunca pay geri alım programları çerçevesinde hisse alım işlemlerine devam etti. Bu alımlar, piyasada istikrarı desteklemek ve şirket hisselerinde sağlıklı bir fiyat oluşumunu sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.
İşte geçen hafta en çok geri alım yapan 10 hisse...
1 | 11