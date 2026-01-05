13 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan şirketler...
Borsa İstanbul’da geride kalan haftada en yüksek tutarda hisse geri alımı gerçekleştiren 10 şirket belli oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 29 Aralık – 2 Ocak arasında geri alım yaptı. Geçtiğimiz hafta 13 şirket geri alım işlemi yaptı.
Not: Yılbaşı tatili sebebiyle geçtiğimiz hafta 1 Ocak’ta borsada seans gerçekleşmedi.
İşte geçen hafta en çok geri alım yapan 10 hisse...
10 - Ofis Yem Gıda (OFSYM)
Haftalık toplam 2,74 milyon TL tutarında geri alım gerçekleştirdi.