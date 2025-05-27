13 TL temettü ödemesi yarın (28 Mayıs) hesaplara geçiyor * Hesapta 1 lot olması yetecek!
Borsa İstanbul’da işlem gören 6 şirket yatırımcısına toplamda 13,88 TL temettü ödemesi yapıyor.
Temettü emekliliği planlayanların yakından takip ettiği ve İMKB’den ‘katılım’ onayı alan şirketlerin yoğun ilgi gördüğü Borsa İstanbul’da yatırımcılar bayram ediyor.
Çok sayıda şirket geçtiğimiz aylardan itibaren bilançolarını duyururken son haftalarda da temettü ödemeleri ilgi görüyor.
6 ŞİRKET TOPLAMDA 13,88 TL TEMETTÜ ÖDEYECEK
BIST100 ve borsadaki gelişmelere ilişkin bilgilerin derlendiği Rota Borsa sitesindeki bilgiye göre 28 Mayıs Çarşamba günü Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS), Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK), Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) ve Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 2. taksit temettü ödemesi için hak kullanım tarihi olacak.