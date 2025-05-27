13 TL temettü ödemesi yarın (28 Mayıs) hesaplara geçiyor * Hesapta 1 lot olması yetecek!

6 ŞİRKET TOPLAMDA 13,88 TL TEMETTÜ ÖDEYECEK

BIST100 ve borsadaki gelişmelere ilişkin bilgilerin derlendiği Rota Borsa sitesindeki bilgiye göre 28 Mayıs Çarşamba günü Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS), Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK), Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) ve Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 2. taksit temettü ödemesi için hak kullanım tarihi olacak.