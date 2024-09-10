1389 mağazalı dev market zincirinden iflas kararı; Alıcılar kapıya dizili yeni sahibi belli oldu
Mobilya, elektronik, okul malzemeleri, gıda, piknik, hediyelik eşya başta olmak üzere yüzlerce kategoride ürün bulunduran dev yapı market zinciri iflas başvurusunda bulundu
Dünyanın en büykü yapı market zincirleri içerisinde gösterilen ve toplamda 1389 mağazası bulunan ABD merkezli Big Lots, iflas başvurusunda bulundu. Firma, mahkemeye iflas başvurusunda bulunur bulunmaz yeni alıcılar kapıya dizildi. Şirket el değiştirdi.
Günlük tüketim ürünlerinden ev eşyalarına, oyuncaklardan mevsimlik ürünlere kadar büyük bir deneyim sunan Big Lots, perakende sektöründeki zorluklara karşı daha fazla mücadele edemeyerek iflas bayrağını çekti. Mahkemeye başvurur başvurmaz alıcılar kapıya dizildi.
ABD'nin tüm eyaletlerinde mağazası bulunan ve binlerce çalışanı olan Big Lots, 707 milyon dolar karşılığında Nexus Capital şirketinin oldu.
Reuters.com sitesinde paylaşılan habere göre,ABD indirimli ev eşyası perakendecisi Big Lots, Pazartesi günü, 11. Bölüm kapsamında iflas sürecini başlatarak faaliyetlerini desteklemek ve işini özel sermaye şirketi Nexus Capital'e satmak için 707,5 milyon dolar sağladığını açıkladı.