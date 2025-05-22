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  4. 1,4 milyar TL tek bir hisseye girdi! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu: Yatırımcılar dikkat!

1,4 milyar TL tek bir hisseye girdi! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu: Yatırımcılar dikkat!

Borsa İstanbul’da 22 Mayıs işlem gününde en yüksek para girişi ve çıkışı yaşanan 10 hisse belli oldu.

1,4 milyar TL tek bir hisseye girdi! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu: Yatırımcılar dikkat! - Sayfa 1

Borsada 22 Mayıs Perşembe günü BİST100 endeksi yüzde 0,81 artışla 9475,21 puandan kapanırken, aktif işlem farkı BİST100'de +3,35 milyar TL, BİST30'da +3,32 milyar TL, tüm hisselerde ise +1,46 milyar TL olarak gerçekleşti.

Endeksin yükseldiği günde hem pozitif hem negatif işlem farkıyla öne çıkan hisseler dikkat çekti.

İşte perşembe günü para çıkışı olan hisseler...

1 | 21
1,4 milyar TL tek bir hisseye girdi! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu: Yatırımcılar dikkat! - Sayfa 2

10 - PASİFİK TEKNOLOJİ (PATEK)
Aktif fark: -71.490.910 TL

2 | 21
1,4 milyar TL tek bir hisseye girdi! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu: Yatırımcılar dikkat! - Sayfa 3

9 - PERA YATIRIM HOLDİNG (PEHOL)
Aktif fark: -73.267.180 TL

3 | 21
1,4 milyar TL tek bir hisseye girdi! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu: Yatırımcılar dikkat! - Sayfa 4

8 - ENKA İNŞAAT (ENKAI)
Aktif fark: -87.727.230 TL

4 | 21