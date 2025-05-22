1,4 milyar TL tek bir hisseye girdi! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu: Yatırımcılar dikkat!
Borsa İstanbul’da 22 Mayıs işlem gününde en yüksek para girişi ve çıkışı yaşanan 10 hisse belli oldu.
Borsada 22 Mayıs Perşembe günü BİST100 endeksi yüzde 0,81 artışla 9475,21 puandan kapanırken, aktif işlem farkı BİST100'de +3,35 milyar TL, BİST30'da +3,32 milyar TL, tüm hisselerde ise +1,46 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeksin yükseldiği günde hem pozitif hem negatif işlem farkıyla öne çıkan hisseler dikkat çekti.
İşte perşembe günü para çıkışı olan hisseler...
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