1,4 milyar TL tek bir hisseye girdi! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu: Yatırımcılar dikkat!

Borsada 22 Mayıs Perşembe günü BİST100 endeksi yüzde 0,81 artışla 9475,21 puandan kapanırken, aktif işlem farkı BİST100'de +3,35 milyar TL, BİST30'da +3,32 milyar TL, tüm hisselerde ise +1,46 milyar TL olarak gerçekleşti.

Endeksin yükseldiği günde hem pozitif hem negatif işlem farkıyla öne çıkan hisseler dikkat çekti.

İşte perşembe günü para çıkışı olan hisseler...