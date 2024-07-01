14 milyon kişinin ikinci yarıda maaş zammı belirsiz...
Çarşamba günü açıklanacak enflasyonla maaş zamları belli olacak. Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına zam yapılacak. Ücretleri toplu iş sözleşmesi ile belirlenen işçiler de ikinci yarı için zam alacak. Yaklaşık 14 milyon işçinin çoğunluğu ise asgari ücrete ara zam yapılmazsa yılın ikinci yarısı için zam alamayacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çarşamba günü haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yapılan ankette haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,52 oranında çıktı. Haziran ayı enflasyonu beklentiye uygun çıkarsa 6 aylık enflasyon yüzde 25,8 olacak.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 ayda bir enflasyon oranında artırılıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yaklaşık yüzde 25,5 – 26,5 arasında zam yapılması bekleniyor.
Memur maaşlarına ocak ayında yapılan yüzde 49,25 oranındaki zammın içinde yüzde 15 toplu sözleşme zammı da yer alıyor. Altı aylık enflasyon farkı yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammına göre hesaplanacak ve çıkan sayı temmuz ayındaki yüzde 10 toplu sözleşme zammı oranında artırılacak. Buna göre, memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 20 – 21 arasında zam yapılması bekleniyor.
Emekli memur aylıkları memur maaş katsayısına yapılan zam oranında artırılıyor. Emekli memurlar da temmuz ayında yüzde 20 – 21 arasında değişen oranda zam alacaklar.