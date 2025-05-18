14 şirketten temettü müjdesi: Lot başı 23 TL dağıtacak! Ödeme tarihleri belli oldu
Borsa İstanbul’da yatırımcının yüzünü güldürecek temettü kararları geldi. Geçtiğimiz hafta 14 şirket, 2025 yılına ilişkin temettü kararlarını kamuoyuna duyurdu.
Borsa İstanbul’da geride bıraktığımız 12-16 Mayıs 2025 haftasında halka açık 14 şirket, 2025 yılında temettü dağıtma kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.
İşte bu hafta temettü dağıtma kararı alan şirketler…
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO)
Brüt temettü: 0,50 TL (2 taksit)
Net temettü: 0,425 TL
Temettü tarihleri: 20 Mayıs, 20 Kasım
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN)
Brüt temettü: 0,3037974 TL
Net temettü: 0,2582277 TL
Temettü tarihi: 20 Mayıs