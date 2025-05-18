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  4. 14 şirketten temettü müjdesi: Lot başı 23 TL dağıtacak! Ödeme tarihleri belli oldu

14 şirketten temettü müjdesi: Lot başı 23 TL dağıtacak! Ödeme tarihleri belli oldu

Borsa İstanbul’da yatırımcının yüzünü güldürecek temettü kararları geldi. Geçtiğimiz hafta 14 şirket, 2025 yılına ilişkin temettü kararlarını kamuoyuna duyurdu.

14 şirketten temettü müjdesi: Lot başı 23 TL dağıtacak! Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da geride bıraktığımız 12-16 Mayıs 2025 haftasında halka açık 14 şirket, 2025 yılında temettü dağıtma kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

İşte bu hafta temettü dağıtma kararı alan şirketler…

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14 şirketten temettü müjdesi: Lot başı 23 TL dağıtacak! Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 2

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO)
Brüt temettü: 0,50 TL (2 taksit)
Net temettü: 0,425 TL
Temettü tarihleri: 20 Mayıs, 20 Kasım

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14 şirketten temettü müjdesi: Lot başı 23 TL dağıtacak! Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 3

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN)
Brüt temettü: 0,3037974 TL
Net temettü: 0,2582277 TL
Temettü tarihi: 20 Mayıs

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14 şirketten temettü müjdesi: Lot başı 23 TL dağıtacak! Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 4

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN)
Brüt temettü: 0,0525290 TL
Net temettü: 0,0446496 TL
Temettü tarihi: 2 Haziran

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