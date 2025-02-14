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  4. 14 Şubat 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

14 Şubat 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (14 Şubat) ne kadar oldu? 14 Şubat 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 14 Şubat cuma altın fiyatları…

14 Şubat 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.429,63

Satış: 3.432,39

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,487.40

Satış: 5,611.96

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14 Şubat 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 10,940.51

Satış: 11,223.92

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 22,769.00

Satış: 23,113.00

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14 Şubat 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 54,874.03

Satış: 56,119.61

Ata altın fiyatı

Alış: 22,635.54

Satış: 23,202.97

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14 Şubat 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 21,949.61

Satış: 22,379.20

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,127.82

Satış: 3,130.34

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