1.444 ton altın keşfedildi! 15 ayda gün yüzüne çıkarıldı, 2.5 milyon ton dev cevher
Çin’de 1.440 ton altın içeren dev bir maden rezervi bulundu. Öyle ki bu rezerv, ülkenin 1949’dan bu yana tespit ettiği en büyük maden olarak da kayıtlara geçti.
Çinlilerin yeni bulduğu altın rezervi, dünya ekonomisinde yankı uyandırdı. Uzun süren araştırma, ülkede mutlu bir sonu da beraberinde getirdi. Keşfedilen yeni altın rezervenin Çin ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor. İşte detaylar...
Doğu Liaoning'deki Dadonggou bölgesinde bulunan ve 1949’dan bu yana en büyük keşiflerden biri olan bu rezerv, tam 1.444 ton altın içeriyor.
Söz konusu bölgede 2,5 milyon tondan fazla cevher bulunurken, buradan çıkarılacak altının değeri piyasa hesaplarına göre 166 milyar euronun üzerinde ciddi bir değere sahip.
Öyle ki bu rezervin araştırılmasında yaklaşık bin kişilik bir ekip, 15 ay süren yoğun çalışma sonucunda bu cevheri ortaya çıkardı.