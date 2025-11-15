1.444 ton altın keşfedildi! 15 ayda gün yüzüne çıkarıldı, 2.5 milyon ton dev cevher

Söz konusu bölgede 2,5 milyon tondan fazla cevher bulunurken, buradan çıkarılacak altının değeri piyasa hesaplarına göre 166 milyar euronun üzerinde ciddi bir değere sahip.

Öyle ki bu rezervin araştırılmasında yaklaşık bin kişilik bir ekip, 15 ay süren yoğun çalışma sonucunda bu cevheri ortaya çıkardı.