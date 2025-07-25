15 hisse için 30 hedef fiyat açıklandı, hedef fiyatlar değişti! Tüpraş, Aselsan, Akbank, TAB Gıda...
Borsa İstanbul'da işlem gören Türkiye Sigorta, Vakıfbank, Halkbank, Erdemir, Kardemir'in de aralarında yer aldığı 15 hisse için hedef fiyat tahminleri güncellendi.
Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlere ilişkin aracı kurumlardan gelen analizler bu hafta da devam etti. 21-25 Temmuz haftasında yayımlanan araştırma raporlarında, toplam 15 hisse için güncel hedef fiyatlar ve tavsiyeler paylaşıldı.
İşte 15 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
Marbaş Menkul hedef fiyat tahmini: 15,93 TL
Tavsiye: Al
Yapı Kredi Yatırım hedef fiyat tahmini: 13,50 TL
Tavsiye: Al
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
İş Yatırım hedef fiyat tahmini: 13,22 TL
Tavsiye: Al
Ziraat Yatırım hedef fiyat tahmini: 15,30 TL
Tavsiye: Al