15 hisse için 30 hedef fiyat açıklandı, hedef fiyatlar değişti! Tüpraş, Aselsan, Akbank, TAB Gıda...

Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlere ilişkin aracı kurumlardan gelen analizler bu hafta da devam etti. 21-25 Temmuz haftasında yayımlanan araştırma raporlarında, toplam 15 hisse için güncel hedef fiyatlar ve tavsiyeler paylaşıldı.

İşte 15 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...