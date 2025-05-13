15 hisse için 44 hedef fiyat açıklandı! Şişecam, Turkcell, Şok, Vestel, Doğuş Otomotiv, Aksa Enerji
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlar, yeni hedef fiyatlarını açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 13 Mayıs salı günü için aracı kurumlardan 15 hisse için 44 hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…
1 | 16
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Ak Yatırım
|350,00 TL
|Endeks üstü getiri
|Deniz Yatırım
|266,60 TL
|Tut
|İş Yatırım
|270,00 TL
|Tut
|Gedik Yatırım
|189,61 TL
|Endekse paralel getiri
|Şeker Yatırım
|259,90 TL
|Al
2 | 16
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Garanti BBVA Yatırım
|62,50 TL
|Endeks üstü getiri
|Vakıf Yatırım
|58,00 TL
|Al
|Yapı Kredi Yatırım
|67,50 TL
|Al
|İş Yatırım
|74,00 TL
|Al
|Deniz Yatırım
|52,20 TL
|Tut
|Gedik Yatırım
|42,50 TL
|Endekse paralel getiri
|Marbaş Menkul
|64,30 TL
|Al
|Şeker Yatırım
|50,15 TL
|Al
3 | 16