  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 15 hisse için 44 hedef fiyat açıklandı! Şişecam, Turkcell, Şok, Vestel, Doğuş Otomotiv, Aksa Enerji

15 hisse için 44 hedef fiyat açıklandı! Şişecam, Turkcell, Şok, Vestel, Doğuş Otomotiv, Aksa Enerji

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlar, yeni hedef fiyatlarını açıkladı.

15 hisse için 44 hedef fiyat açıklandı! Şişecam, Turkcell, Şok, Vestel, Doğuş Otomotiv, Aksa Enerji - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 13 Mayıs salı günü için aracı kurumlardan 15 hisse için 44 hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…

1 | 16
15 hisse için 44 hedef fiyat açıklandı! Şişecam, Turkcell, Şok, Vestel, Doğuş Otomotiv, Aksa Enerji - Sayfa 2

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Ak Yatırım 350,00 TL Endeks üstü getiri
Deniz Yatırım 266,60 TL Tut
İş Yatırım 270,00 TL Tut
Gedik Yatırım 189,61 TL Endekse paralel getiri
Şeker Yatırım 259,90 TL Al
2 | 16
15 hisse için 44 hedef fiyat açıklandı! Şişecam, Turkcell, Şok, Vestel, Doğuş Otomotiv, Aksa Enerji - Sayfa 3

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Garanti BBVA Yatırım 62,50 TL Endeks üstü getiri
Vakıf Yatırım 58,00 TL Al
Yapı Kredi Yatırım 67,50 TL Al
İş Yatırım 74,00 TL Al
Deniz Yatırım 52,20 TL Tut
Gedik Yatırım 42,50 TL Endekse paralel getiri
Marbaş Menkul 64,30 TL Al
Şeker Yatırım 50,15 TL Al
3 | 16
15 hisse için 44 hedef fiyat açıklandı! Şişecam, Turkcell, Şok, Vestel, Doğuş Otomotiv, Aksa Enerji - Sayfa 4

Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Deniz Yatırım 58,50 TL Tut
Halk Yatırım 51,50 TL Tut
Yapı Kredi Yatırım 62,00 TL Al
4 | 16