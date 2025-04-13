  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Emekli aylığını dondurup yeniden çalışanların emekli maaşı düşer mi? Uzman isim detayları açıkladı

Emekli aylığını dondurup yeniden çalışanların emekli maaşı düşer mi? Uzman isim detayları açıkladı

Emeklilik dilekçesini 15 Ocak 2025'ten önce verenler, 2025'te emekli olanlara göre yüzde 31 daha yüksek maaş alacak. Ayrıca emekli aylığını dondurup tekrar çalışırsam, yeniden emekli olduğumda maaşım düşer mi? sorusuna uzman isimden net cevap geldi.

Emekli aylığını dondurup yeniden çalışanların emekli maaşı düşer mi? Uzman isim detayları açıkladı - Sayfa 1

"Erken emekli oldum, şimdi ne olacak?" diye merak edenlere uzmanlar net yanıt verdi. 15 Ocak 2025’ten önce emeklilik dilekçesi verenler, 2025 yılında emekli olanlara kıyasla maaşlarını yüzde 31 oranında daha yüksek alacak. Emekli aylığı dondurulup yeniden çalışmaya başlanırsa, 2025’teki maaş düşüşünden etkilenilmeyecek.

1 | 11
Emekli aylığını dondurup yeniden çalışanların emekli maaşı düşer mi? Uzman isim detayları açıkladı - Sayfa 2

Ayrıca, çalışmaya devam edenlere her 360 gün için bildirilen ortalama kazancın yüzde 2’si emekli maaşına ek olarak yansıtılacak.

2 | 11
Emekli aylığını dondurup yeniden çalışanların emekli maaşı düşer mi? Uzman isim detayları açıkladı - Sayfa 3

2024 sonunda aceleyle emeklilik dilekçesi veren binlerce kişi, şu sıralar yeniden çalışma hayatına döndü. Ancak kafalarda ortak bir soru var: "Emekli maaşımı dondurup tekrar çalışırsam, ileride maaşım düşer mi?" 

3 | 11
Emekli aylığını dondurup yeniden çalışanların emekli maaşı düşer mi? Uzman isim detayları açıkladı - Sayfa 4

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, bu çok merak edilen konuya açıklık getirdi. İşte Kıvanç’ın değerlendirmesi:

4 | 11