Emekli aylığını dondurup yeniden çalışanların emekli maaşı düşer mi? Uzman isim detayları açıkladı
Emeklilik dilekçesini 15 Ocak 2025'ten önce verenler, 2025'te emekli olanlara göre yüzde 31 daha yüksek maaş alacak. Ayrıca emekli aylığını dondurup tekrar çalışırsam, yeniden emekli olduğumda maaşım düşer mi? sorusuna uzman isimden net cevap geldi.
"Erken emekli oldum, şimdi ne olacak?" diye merak edenlere uzmanlar net yanıt verdi. 15 Ocak 2025’ten önce emeklilik dilekçesi verenler, 2025 yılında emekli olanlara kıyasla maaşlarını yüzde 31 oranında daha yüksek alacak. Emekli aylığı dondurulup yeniden çalışmaya başlanırsa, 2025’teki maaş düşüşünden etkilenilmeyecek.
Ayrıca, çalışmaya devam edenlere her 360 gün için bildirilen ortalama kazancın yüzde 2’si emekli maaşına ek olarak yansıtılacak.
2024 sonunda aceleyle emeklilik dilekçesi veren binlerce kişi, şu sıralar yeniden çalışma hayatına döndü. Ancak kafalarda ortak bir soru var: "Emekli maaşımı dondurup tekrar çalışırsam, ileride maaşım düşer mi?"