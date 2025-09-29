15 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan şirketler...
Borsa İstanbul’da geride kalan haftada en yüksek tutarda hisse geri alımı gerçekleştiren 10 şirket belli oldu.
Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, 22-26 Eylül haftasında da devam etti. Geçtiğimiz hafta 15 şirket, piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla geri alım işlemi gerçekleştirdi.Şirketler, belirlenen program çerçevesinde hisse alımlarına devam ederek piyasadaki fiyat istikrarını desteklemeyi hedefliyor.
İşte geçen hafta en çok geri alım yapan 10 hisse...