150 bin TL ihtiyaç kredisinde yeni geri ödeme tutarları: Banka banka faiz oranları açıklandı
Nakit ihtiyacının yükselmesiyle vatandaşların gözleri bankaların kredi seçeneklerine çevrildi. Faiz oranları ve geri ödeme tutarları bankadan bankaya değişiyor. Peki, 150 bin TL ihtiyaç kredisi alan bir kişi 12 ay vadede ne kadar ödeyecek? İşte merak edilen hesaplama...
2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte artan nakit ihtiyacı, tüketicileri bankalara yönlendirdi. Bankaların sunduğu faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları kurumdan kuruma farklılık gösteriyor.
1 | 17
Peki, 150 bin TL ihtiyaç kredisi çeken bir kişi 12 ay vadede ne kadar ödeme yapacak? İşte kredi hesaplamasına dair tüm ayrıntılar...
2 | 17