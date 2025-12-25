1.500.000 TL konut kredisinin aylık taksit miktarı belli oldu; Garanti, Akbank, İş, Ziraat, Vakıf...

Konut kredisi kullanmayı düşünenler adına 1,5 milyon TL ve 120 ay vadeli opsiyonlar tekrardan mercek altında. Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası ve VakıfBank başta olmak üzere birçok bankanın sunduğu oranlar karşılaştırıldığında, küçük faiz farklarının bile aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarını ciddi şekilde değiştirdiği görüldü. Ortaya çıkan tablo, kredi tercihini belirlerken banka seçiminin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.