1.500.000 TL konut kredisinin aylık taksit miktarı belli oldu; Garanti, Akbank, İş, Ziraat, Vakıf...
1.500.000 TL miktarında ve 120 ay vadeli konut kredilerinde bankaların uyguladığı faiz oranları kesinleşti. Aylık taksitler ve toplam geri ödeme miktarları arasındaki fark, milyonlarca lirayı buldu. İşte Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası, TEB, Vakıf ve Albaraka gibi bankaların konut kredisi geri ödemeleri...
Konut kredisi kullanmayı düşünenler adına 1,5 milyon TL ve 120 ay vadeli opsiyonlar tekrardan mercek altında. Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası ve VakıfBank başta olmak üzere birçok bankanın sunduğu oranlar karşılaştırıldığında, küçük faiz farklarının bile aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarını ciddi şekilde değiştirdiği görüldü. Ortaya çıkan tablo, kredi tercihini belirlerken banka seçiminin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
1. Akbank - İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,65
Aylık Taksit: 41.550,97 TL
Toplam Ödeme: 5.019.376 TL
2. Albaraka Türk - 3 Ay Ertelemeli Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,65
Aylık Taksit: 41.550,97 TL
Toplam Ödeme: 5.013.510 TL