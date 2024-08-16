16 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyatlarına yansıtılan 85 kuruşluk fiyat artışından sonra bazı illerde benzinin litre fiyatı 45 lirayı aştı.

Peki, 15 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 15 Ağustos 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: